Финансист рассказала о новом порядке взыскания долгов с физлиц с 1 ноября

Финансист Леонова: с 1 ноября начинает действовать внесудебное взыскание долгов
Механизм внесудебного взыскания неоспариваемых налоговых долгов с россиян начинает действовать с 1 ноября. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова агентству «Прайм».

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 31 июля.

Новый порядок коснется физлиц без статуса индивидуального предпринимателя, имеющих долги по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам.

Леонова подчеркнула, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности, то есть если налогоплательщик не подавал жалобу на решение налогового органа в отношении суммы задолженности.

Для принятия решения о взыскании у налогового органа будет шесть месяцев с момента истечения срока исполнения требования об уплате.

Такой порядок должен разгрузить судебную систему и сократить количество рассматриваемых судебных дел, добавила финансист.

Ранее малый бизнес попросил Минфин заменить штрафы за ряд налоговых нарушений.

