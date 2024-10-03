В Минфине раскритиковали налог на сверхприбыль

Минфин выступил против введения налога на сверхприбыль банков, предложенного депутатами от «Справедливой России». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

Законопроект, внесенный 1 октября группой депутатов во главе с Сергеем Мироновым, предлагает ввести 10-процентный сбор с превышения средней прибыли банков в 2023–2024 годах над показателями 2021–2022 годов По расчетам авторов, мера могла бы принести бюджету дополнительные 200 млрд руб. в 2025 году

Минфин аргументирует свою позицию тем, что с 2024 года ставка налога на прибыль организаций уже повышена до 25%, что распространяется и на банковский сектор. Ведомство ожидает, что благодаря изменениям в Налоговом кодексе бюджет получит дополнительные 2,6 трлн руб. в 2025 году

В 2023 году в России уже действовал разовый налог на сверхприбыль для крупных компаний, в том числе банков, по ставке 10%. Поступления от него составили 318,8 млрд руб. Минфин подчеркивал, что эта мера была единоразовой и ее повторение не планируется.

Ранее аналитик объяснил увеличение убытков «Газпрома».