США профинансируют строительство ЛЭП между Молдавией и Румынией

США одобрили проект строительства ЛЭП для подключения Молдавии к системе ЕС
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Правительство США одобрило строительство линии электропередачи (ЛЭП) Страшены — Гутинаш между Молдавией и Румынией. Об этом сообщило посольство США в Кишиневе в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Стоимость проекта — $130 млн. Он предоставит возможности американским компаниям, укрепит электрическую сеть Молдовы и повысит ее энергетическую безопасность.

Это одна из трех ЛЭП мощностью 400 кВ, которые планируется построить между Молдавией и Румынией. Ранее было начато строительство ЛЭП Вулканешты — Кишинев, финансируемой Всемирным банком. Кроме того, к запуску готовится проект строительства ЛЭП Бельцы — Сучава.

В начале этого года Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом на фоне остановки транзита российского газа через Украину. В связи с этим она начала импортировать электроэнергию из Румынии.

В феврале Будапешт и Кишенев согласовали стратегию полной интеграции республики в энергетический рынок регионального содружества, рассчитанную на два года.

Ранее в Молдавии аннулировали лицензию «Молдовагаза» на поставки газа в республику.

