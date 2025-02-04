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Молдавия и ЕС договорились об интеграции страны в общий энергорынок

ЕС и Молдавия согласовали стратегию ее интеграции в энергорынок содружества
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) и Молдавия согласовали стратегию полной интеграции республики в энергетический рынок регионального содружества, рассчитанную на два года. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской комиссии (ЕК).

«[Стратегия] преследует двойную цель: отвязать Молдавию от ненадежности поставок российской энергии и полностью интегрировать ее в энергетический рынок ЕС», — говорится в заявлении.

В тексте уточняется, что «общая поддержка» Кишинева в рамках договоренностей с региональным содружеством составит €250 млн в текущем году. При этом €100 млн из этих средств Брюссель предоставит республике уже к середине апреля 2025 года.

Кроме того, помощь в размере €60 млн должно будет получить Приднестровье. Деньги выделят в рамках той же стратегии, следует из публикации.

Ожидается, что в краткосрочной перспективе договоренности между Кишиневом и Брюсселем позволят поддержать молдавских потребителей, столкнувшихся с ростом цен на энергию. В долгосрочной перспективе страна сможет усилить свою энергетическую безопасность и полностью отказаться от поставок топлива из РФ, считают в ЕК.

Ранее в Молдавии пообещали выделить Приднестровью три миллиона кубометров газа.

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