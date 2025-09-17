В Совфеде рассказали, на сколько вырастут выплаты при отсроченном выходе на пенсию

Сенатор Епифанова: отсрочка выхода на пенсию на пять лет увеличит выплаты на 40%

Работающие в течение пяти лет после достижения пенсионного возраста россияне могут получить пенсию на 40% больше. Об этом RT рассказала член Совета Федерации, глава общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова.

Она подчеркнула, что для тех, кто продолжает работать после достижения пенсионного возраста, отсрочка оформления пенсии может значительно повысить выплаты за счет полученных за это время баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и повышающих коэффициентов. Так, пятилетняя отсрочка может увеличить пенсию примерно на 40%.

Сенатор отметила, что такой подход выгоден тем россиянам, которые имеют устойчивый доход и обладают хорошим здоровьем.

По мнению Епифановой, следует вернуться к вопросу начисления работающим пенсионерам ИПК в полном объеме, тогда каждый дополнительный год работы будет приносить реальное увеличение пенсионных начислений. Это поможет стимулировать трудовую активность пожилых граждан.

13 сентября депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили повысить надбавку к пенсии с 80 лет до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ранее россиянам рассказали, кто может получать пенсию в 100 тысяч рублей.