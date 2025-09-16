Мишустин рассказал о планах создания ВСМ до Минска, Адлера и Екатеринбурга

Россия планирует развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) — они пройдут до разных российских городов, а также до Минска. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения, передает ТАСС.

Он уточнил, что общая протяженность будущих сетей составит более 4,5 тыс. км.

«Магистрали пройдут от Москвы до дружественного нам Минска, а также до Екатеринбурга, Адлера, Рязани», — сказал председатель правительства.

Премьер подчеркнул, что магистрали откроют новые возможности для более чем 100 млн человек.

«За следующие шесть месяцев необходимо завершить детальную проработку этой перспективной модели, установить этапность и приоритетность направлений и представить главе государства соответствующие предложения», — отметил Мишустин.

По его словам, такой проект окажет влияние на экономику, социальную сферу, на раскрытие туристического потенциала России.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что система ВСМ позволит укрепить статус страны как важнейшего логистического звена Евразийского континента. Также, по словам российского лидера, реализация инициативы поможет создать новые возможности для конкурентоспособных маршрутов.

Ранее ВСМ из Москвы в Петербург включили в проект схемы столичного метро.