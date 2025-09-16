В Японии высказались о вторичных санкциях за покупку российской нефти

Министр финансов Японии Кацунобу Като назвал затруднительным введение санкций в отношении третьих стран за закупки российской нефти. Об этом сообщает ТАСС.

«Было бы затруднительно вводить высокие пошлины [против третьих стран], основывая такое решение исключительно на том, что они покупают российскую нефть», — сказал министр.

Так он прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз повысить пошлины на импорт из Китая и Индии до 100% в качестве меры давления на Россию.

13 сентября Трамп направил государствам Североатлантического альянса письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Спустя два дня спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Европейский союз постепенно отказывается от российских энергоресурсов, как того и требовал президент США.

