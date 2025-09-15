На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что Европе необходимо прекратить покупать российскую нефть

Трамп: Европа должна прекратить закупки российской нефти
true
true
true
close
Сергей Булкин/РИА Новости

Европейские страны должны прекратить закупки российской нефти, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая перед журналистами накануне своего визита в Великобританию, глава Белого дома назвал недостаточно жесткими введенные Европой антироссийские санкции. В качестве примера он указал, что европейцы так и не прекратили закупать российские энергоносители. Трамп призвал европейских союзников Вашингтона отказаться от российской нефти.

13 сентября Трамп направил государствам Североатлантического альянса письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Спустя два дня спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Европейский союз постепенно отказывается от российских энергоресурсов, как того и требовал президент США.

Ранее в Китае оценили последствия введения пошлин США из-за российской нефти.

