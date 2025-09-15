Трамп заявил, что Европе необходимо прекратить покупать российскую нефть

Европейские страны должны прекратить закупки российской нефти, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая перед журналистами накануне своего визита в Великобританию, глава Белого дома назвал недостаточно жесткими введенные Европой антироссийские санкции. В качестве примера он указал, что европейцы так и не прекратили закупать российские энергоносители. Трамп призвал европейских союзников Вашингтона отказаться от российской нефти.

13 сентября Трамп направил государствам Североатлантического альянса письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Спустя два дня спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Европейский союз постепенно отказывается от российских энергоресурсов, как того и требовал президент США.

Ранее в Китае оценили последствия введения пошлин США из-за российской нефти.