Спасатели допустили, что под завалами дома в Иркутской области может быть человек

Под завалами дома в Ангарске может находиться человек
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Под завалами дома в Ангарске, где произошел взрыв газа, может находиться человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пожарно-спасательную службу Иркутской области.

«В микрорайоне 12 в Ангарске произошел взрыв бытового газа в жилом пятиэтажном многоквартирном доме. В результате взрыва произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий. <…> По предварительной информации, под завалами может находиться один человек», — говорится в сообщении спасателей.

В службе добавили, что в настоящее время на место инцидента прибыли спасатели Юго-Западного ПСО и отряда экстренного реагирования.

О взрыве газа несколькими часами ранее сообщал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, в результате инцидента пострадали три человека, двое были госпитализированы.

В МЧС России сообщили, что в Ангарске для жителей многоквартирного дома организовали пункт временного размещения (ПВР). Он открыт в одной из городских школ.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове.

