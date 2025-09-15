Стал известен средний возраст самых богатых американцев

Средний возраст миллиардеров, которые вошли в список 400 самых богатых американцев, составляет 70 лет. Об этом сообщает журнал Forbes.

Самым старшим участником рейтинга-2025 стал земельный и лесопромышленный магнат Арчи Олдис Эммерсон, которому исполнилось 96 лет. Всего в списке 23 человека, чей возраст превысил 90 лет.

В тоже время 33 миллиардера оказались моложе 50 лет. 10 из них — в возрасте 42 лет и младше. Самым молодым участником рейтинга стал 37-летний основатель Surge AI Эдвин Чен.

10 сентября стало известно, что первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира и Соединенных Штатов четвертый год подряд занимает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, что состояние преодолело отметку в $400 млрд. На втором и третьем местах находятся сооснователь и председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон ($276 млрд.) и сооснователь Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг ($253 млрд.).

Ранее Forbes назвал имя самого богатого артиста в мире.