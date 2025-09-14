Арендодателей предупредили о штрафе за отказ регистрировать жильцов

Арендодателей могут оштрафовать за отказ оформить временную регистрацию жильцов в случае, если они проживают на съемном жилье больше 90 дней. Об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«В Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, в других регионах — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей», — напомнил законодатель.

Проживающему можно отказать во временной регистрации, если он является близким родственником арендодателя или прибыл в город проживания по служебной командировке.

Временная регистрация является обязательным условием для получения медицинской помощи в городе проживания, устройства ребенка в детский сад или школу, а также для получения иных социальных услуг.

До этого первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев поддержал предложение о введении временной регистрации в апартаментах.

По его словам, де-юре в России такого вида недвижимости не существует, а де-факто он есть, что глупо отрицать.

Ранее арендодатель, установивший слежку за квартиранткой в ванной, отправился за решетку.