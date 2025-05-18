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В Госдуме поддержали введение временной регистрации в апартаментах

Депутат Кошелев поддержал введение временной регистрации в апартаментах
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев поддержал предложение о введении временной регистрации в апартаментах. Об этом сообщил ТАСС.

«Если говорить с позиции нашего комитета и моей личной, то мы поддерживаем данную инициативу», — сказал депутат агентству.

По его словам, де-юре в России такого вида недвижимости не существует, а де-факто он есть, что глупо отрицать.

Кошелев считает, что необходимо в обязательном порядке дать людям возможность регистрироваться в данном типе жилья. Это может быть временная регистрация, например, на срок до пяти лет с возможностью продления.

Подобная регистрация нужна для нормальной работы сотрудников МВД на территории, «чтобы не было слепых зон», добавил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

В марте официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что ведомство выступает за учет граждан по месту их проживания независимо от типа помещения, включая апартаменты.

Ранее россиянам рассказали, что лучше купить для сдачи в аренду — квартиру или апартаменты.

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