Мосбиржа сообщила о возобновлении торгов на фондовом рынке

Торги на фондовом рынке Мосбиржи восстановили с 11:40 мск

Московская биржа с 11:40 мск возобновила торги на фондовом рынке. Об этом говорится в сообщении площадки.

«Возобновление торгов на фондовом рынке с 11:40 мск 13.09.2025. Система торгов доступна для снятия заявок», — говорится в заявлении.

13 сентября Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке с 10:12 мск.

Вечером 2 сентября индекс Мосбиржи (IMOEX2) снизился на 1,65%, опустившись на минимуме до 2841,94 пункта, следует данных торгов на 20:50. Позже рынок частично отыграл снижение: к 21:35 падение сократилось до 1,54% и индекс остановился на отметке 2845,17 пункта.

Снижение произошло после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он «очень разочарован» российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что иностранцы возобновили интерес к российскому фондовому рынку.