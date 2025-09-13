Мосбиржа приостановила торги

Московская биржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке с 10:12 мск. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

«О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — сказано в заявлении Мосбиржи.

11 сентября Московская биржа приостанавливала торги на срочном рынке.

Вечером 2 сентября индекс Мосбиржи (IMOEX2) снизился на 1,65%, опустившись на минимуме до 2841,94 пункта, следует данных торгов на 20:50. Позже рынок частично отыграл снижение: к 21:35 падение сократилось до 1,54% и индекс остановился на отметке 2845,17 пункта.

Снижение произошло после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он «очень разочарован» российским коллегой Владимиром Путиным.

В тот день американский лидер вновь заявил, что очень разочарован в Путине из-за продолжения боевых действий на Украине.

Ранее сообщалось, что иностранцы возобновили интерес к российскому фондовому рынку.