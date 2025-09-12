Cтало известно, будет ли ЦБ дальше снижать ключевую ставку

ЦБ на заседании 24 октября будет рассматривать четыре сценария — сохранение ключевой ставки без изменений, снижение ключевой ставки на 1 п.п., 1,5 п.п. или 2 п.п. (до 16%,15,5% или 15% соответственно). Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Наиболее вероятным мне видится решение о снижении ключевой ставки на следующем заседании до 15,5%, наименее вероятным — сохранение без изменений.

Вероятность снижения ключевой ставки на следующем заседании оцениваю в 90%. Повышение ключевой ставки на заседании 24 октября исключаю. Я исхожу из того, что Банк России выбрал стратегический курс на снижение ключевой ставки и будет ему следовать», — отметил Балынин.

12 сентября Банк России решил снизить ключевую ставку с 18% до 17%. Регулятор объяснил свое решение тем, что нужна жесткость монетарной политики для того, чтобы привести инфляцию к целевому уровню в 4% уже в 2026 году. Что будет с вкладами, кредитами и курсом рубля после этого — в нашем материале.

