На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Набиуллина назвала льготную ипотеку причиной роста стоимости жилья

Набиуллина: из-за льготной ипотеки стоимость жилья выросла в два раза
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Причиной роста стоимости жилья глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала льготную ипотеку. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, льготные кредиты на жилье не увеличили объемы предложения, а только повысили цены на недвижимость.

«С начала 2020 года объемы строительства выросли на 10%, а цены в два раза. В результате доступность жилья не выросла, даже несмотря на рост доходов населения», — заявила глава банка России.

Данный пример показывает к чему в конечном счете может привести искусственная поддержка спроса на недвижимость, отметила Набиуллина.

12 сентября Центробанк в третий раз подряд в этом году снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 17% годовых. Дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

После принятого решения ЦБ, банк ВТБ принял решение улучшить условия по ипотеке.

Ранее Центробанк РФ сохранил прогноз по снижению инфляции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами