ВТБ готовится улучшить условия по ипотеке

ВТБ снизил ставки по потребкредитам сразу на 4 п.п. после решения ЦБ

Банк ВТБ принял решение улучшить условия по ипотеке на фоне решения снижения Центробанком России ключевой ставки. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«ВТБ оперативно отреагировал на решение ЦБ РФ <...>. В ближайшее время банк планирует улучшить условия по своим ипотечным и автокредитным программам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе банка добавили, что снижение ключевой ставки позволит создать благоприятные условия для дальнейшего восстановления спроса на розничное кредитование.

Также в ВТБ сообщили, что банк снизил ставки по потребительским кредитам сразу на 4 процентных пункта (п.п.) после решения Банка России.

Незадолго до этого Сбербанк принял решение снизить на 1-2 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Так, снижение ожидается на 1 п.п. при взносе от 20,1%, на 1,5 п.п. при взносе от 30,1% и на 2 п.п. при взносе от 50,1% и выше.

12 Центробанк России в третий раз подряд в этом году принял решение снизить ключевую ставку — на 1 п.п, до 17% годовых.

Ранее Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке.