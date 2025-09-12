Аналитик: к концу года доллар дорастет до 95 рублей из-за снижения ставки

Аналитик Голубовский: к концу года доллар вырастет до 95 рублей при ставке в 14%

На фоне ожидаемого снижения ключевой ставки доллар и евро продолжают укреплять позиции, в то время как рубль продолжает дешеветь. К концу текущего года доллар будет стоить 90-95 рублей, так как к этому периоду прогнозируемый уровень ставки – 14%, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Сегодня все ждут, что Центробанк понизит ставку сразу на 2 п.п. на фоне успешной борьбы с разогнавшейся инфляцией. При этом актуальными остаются другие риски – в частности, курс рубля, который в ослабевшем варианте не выгоден никому, кроме представителей нефтяной и газовой отрасли, подчеркнул эксперт.

«Во-вторых, есть некий элемент спекуляции. Когда рубль начинает слабеть, держатели валюты начинают ее придерживать. Правительство отменило обязательную продажу валютной выручки в августе. Почему Минфину выгодно это? Потому что они продадут валюту дороже и заплатят больше налогов»,— объяснил аналитик.

Сейчас с учетом происходящих процессов нацвалюта входит в диапазон 83-85 рубля за доллар после долгого пребывания в летнем коридоре от 78 до 80 рублей. При понижении ставки на два процентных пункта рубль продолжит падать, к концу года доллар уже будет стоить 90-95 рублей при ожидаемой ставке в 14%, считает Голубовский.

«Поэтому дело здесь не в геополитике и санкциях. Если ставку снизят на 1%, курс будет на таком уровне, как сейчас», — заключил он.

Напомним, очередное заседание ЦБ пройдет сегодня. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что совет директоров Банка России в ближайшие дни может снизить ключевую ставку до 17%. А главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил «Газете.Ru», что регулятор будет снижать ключевую ставку на каждом из оставшихся в этом году заседаний шагами по 100-200 базисных пунктов, до 13% к концу года.

Ранее экономист спрогнозировал максимальное понижение ключевой ставки до 16,5%.