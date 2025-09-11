Экономист спрогнозировал максимальное понижение ключевой ставки до 16,5%

На предстоящем заседании Центробанк снизит ключевую ставку на 1-1,5 процентных пункта до 16,5-17%. Для более резкого понижения в данный момент условий нет, поэтому прогнозы о радикальном обрушении ставки малореалистичны, заявил доктор экономических наук, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб Общественной Службе Новостей.

Эксперт выразил уверенность, что повышать ставку регулятор в ближайшее время не будет ,как и оставлять ее неизменной. Поэтому стоит ожидать снижения, особенно с учетом охлаждения экономики, которой удалось добиться с помощью жесткой денежно-кредитной политики. Однако резкого обрушения ставки, о котором говорят некотоыре аналитики, не будет, считает Треввдохлеб. Такой шаг, по его словам, грозит серьезными последствиями, поэтому понижение не превысит одного-полутора процентных пунктов.

«Для более резкого снижения должны быть соответствующие условия, но пока я их не наблюдаю. Поэтому прогнозы о том, что ставку понизят на 2-3, а то и на 4 процентных пункта, я считаю малореалистичными», — подчеркнул экономист.

Тенденция на понижение ставки продолжится и на последующих заседаниях, так как, помимо стремительного охлаждения экономики, этому способствует падение темпов кредитования. Постепенное снижение ставки сделает кредиты доступнее, что улучшит положение бизнеса. Что касается потребительских кредитов, то здесь также стоит ожидать большей доступности гражданам.

«Так что общий тренд сегодня идет на то, что ставки по кредитам и вообще ставки финансового рынка будут устойчиво снижаться. Это не может не радовать», — заключил экономист.

Напомним, очередное заседание ЦБ пройдет завтра, 112 сентября. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что совет директоров Банка России в ближайшие дни может снизить ключевую ставку до 17%.А главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил «Газете.Ru», что регулятор будет снижать ключевую ставку на каждом из оставшихся в этом году заседаний шагами по 100—200 базисных пунктов, до 13% к концу года.

Ранее россиян предупредили о волне атак мошенников перед заседанием ЦБ.