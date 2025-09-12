На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заметили оживление на рынке ипотеки

Сенатор Епифанова: выдачи ипотеки россиянам осенью выросли на 10–15%
true
true
true
close
Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Общий ипотечный портфель в России оценивался примерно в 20 трлн рублей на начало 2025 года, с долей льготных программ более 80%. За первые месяцы 2025 года рынок ипотеки испытывал спад, но к осени наблюдалось некоторое оживление в виде роста выдач на 10–15%. Об этом «Газете.Ru» заявила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

По ее словам, одобрение и принятие в России инициативы, отменяющей налог на единственное жилье при покупке в ипотеку, способны стимулировать рост спроса на ипотечные кредиты в России.

«Это соответствует мировым тенденциям поддержки жилищного кредитования. Данная инициатива в общей сложности — один из инструментов поддержки семей с долгами по ипотеке, направленный на снижение финансовой нагрузки и повышение доступности жилья. Европейские страны, в том числе Германия, Дания и Финляндия, применяют разные формы налоговых льгот для ипотечных заемщиков, хотя полный отказ от налога встречается редко», — отметила сенатор.

По ее словам, россиян могут освободить от уплаты налога на единственное жилье при покупке в ипотеку, если в бюджете найдут на это средства без ущерба для других расходов. Епифанова подчеркнула, что инициатива освободить от налога единственное жилье, приобретенное в ипотеку, имеет социальную значимость и довольно высокую поддержку среди законодателей, однако назвала вероятность ее принятия на уровне закона весьма непредсказуемой, неопределенной.

«Главным препятствием является вопрос финансирования — регионы и федеральный бюджет потеряют значительную статью доходов, а компенсировать это довольно сложно. Здесь очень важно продумать новый эффективный финансовый механизм. Поэтому окончательное решение будет зависеть от того, найдут ли в бюджете ресурсы для такой льготы без негативных последствий для других расходов и региональных программ», — заключила Епифанова.

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким 17 августа внесли в правительство законопроект, предполагающий освобождение от налога на имущество единственного жилья, купленного в ипотеку.

Ранее сообщалось, что число сделок на первичном рынке выросло на четверть за год.

