Число сделок на первичном рынке выросло на четверть за год

По данным аналитического центра экосистемы недвижимости М2 и Роскадастра, в августе 2025 года в сегменте новостроек заключено на 25% больше сделок, чем за аналогичный период прошлого года. В сравнении с предыдущим месяцем рост составил 4%.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе M2.

По мнению экспертов, такой результат в большей мере связан с эффектом низкой базы августа прошлого года, когда из-за изменений в программах льготной ипотеки спрос на новостройки резко сократился. Кроме того, аналитики связывают положительную динамику на первичном рынке с адаптацией его участников к новой реальности — они уже год работают в условиях адресной поддержки.

Рынок вторичного жилья продолжает лидировать по числу сделок — 84%. Однако в августе по сравнению с июлем количество сделок в этом сегменте сократилось на 6%. Снижение связано с тем, что в августе меньше рабочих дней. При этом если посмотреть на динамику сделок, приходящихся на один рабочий день, то мы увидим рост показателя на 3% по сравнению с июлем.

В целом рынок недвижимости сегодня оценивается как стабильный. По данным М2 и Роскадастра, в августе в ЕГРН зарегистрировано порядка 420 тыс. сделок с недвижимостью. Это лишь на 4% меньше, чем месяцем ранее, и на 5% меньше, чем в августе прошлого года. Если посмотреть на динамику сделок, приходящихся на 1 рабочий день августа, то будет виден рост на 5% по сравнению с июлем.

Ранее россияне рассказали, по какой ставке готовы брать ипотеку.