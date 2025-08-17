На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили отменить налог на жилье в ипотеке

В ЛДПР предложили освободить ипотечное жилье от налога на имущество
true
true
true
close
Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в правительство законопроект, предполагающий освобождение от налога на имущество жилья, купленного в ипотеку. Об этом пишет РИА Новости.

Документ предусматривает, что льгота будет действовать только в том случае, если недвижимость является единственной в собственности и не используется в предпринимательской деятельности.

В пояснительной записке отметили, что квартиры, дома или комнаты, находящиеся в ипотеке и внесенные в ЕГРН, не должны облагаться налогом в период действия кредитного обременения. Авторы инициативы подчеркивают, что такая мера позволит семьям сократить расходы и направить средства на ипотечные платежи, воспитание детей и улучшение качества жизни.

Член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева заявила, что жилье является базовой потребностью, особенно для семей с детьми. Она подчеркнула, что сегодня большинство россиян покупают квартиры в ипотеку и помимо кредитных платежей вынуждены платить налог, что, по ее словам, является несправедливым.

В ЛДПР уверены, что принятие законопроекта позволит поддержать миллионы граждан, для которых выплата ипотеки остается тяжелым и долгосрочным финансовым обязательством.

Ранее стало известно, что в России растет задолженность населения по ипотеке.

