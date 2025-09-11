США призвали ЕС заменить российские СПГ и нефть американским экспортом

Европейский союз должен прекратить импорт российских сжиженного природного газа (СПГ), бензина, дизеля и авиационного топлива. ЕС необходимо заменить энергоносители РФ американским экспортом для выполнения условий торгового соглашения между объединением и США, заявил на брифинге находящийся в рабочей поездке в Европе министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт, сообщает ТАСС.

Ему задали вопрос о том, как европейские страны могут выполнить условие об импорте американских энергоресурсов на общую сумму в $750 млрд.

«Есть абсолютно реальный путь для этого. И снова это замена российского СПГ американским. Это замена нефти из России, которая поставляется в виде различных продуктов — бензина, дизельного топлива и авиационного топлива — на американский экспорт. Это даст вам, возможно, две трети пути к цели (в $750 млрд. — «Газета.Ru»)», — сказал Райт.

10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу пора навсегда избавиться от энергоресурсов России. По ее словам, ответом российской стороне станет «европейская чистая энергетика с опорой на атомную энергетику».

27 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Ранее в ЕС пожаловались на последствия от торговой сделки с США.