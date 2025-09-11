«Аэрофлот» возобновит международные рейсы из Краснодара

Авиакомпания »Аэрофлот» с конца текущего месяца возобновит международные полеты из Краснодара. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский, сообщает РИА Новости.

По его словам, с конца сентября авиаперевозчик будет выполнять рейсы в Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт Аль-Мактум).

11 сентября Росавиация сообщила, что аэропорт Краснодара готов к приему и отправке гражданских самолетов. По информации ведомства, полеты гражданских самолетов в краснодарском аэропорту могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени, начиная с 11 сентября. Ожидается, что первый регулярный рейс в столицу Кубани выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября.

10 июля после длительного после длительного перерыва возобновил работу аэропорт Геленджика — его закрыли сразу после начала специальной военной операции (СВО) и больше трех лет он не принимал рейсы. Об открытии сообщили неожиданно и практически в самый разгар курортного сезона. В целях безопасности самолеты будут летать в Геленджик только в светлое время суток — с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

Аэропорт Краснодара и некоторые другие воздушные гавани на юге и в центре России в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности.

Ранее в АТОР оценили сроки запуска прямых перелетов между Россией и США.