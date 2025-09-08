На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Минпромторга РФ рассказал о работе над новым промышленным сбором

Алиханов: в РФ ведется работа по согласованию введения промышленного сбора
close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

В настоящее время ведется работа по согласованию введения промышленного сбора с заинтересованными органами власти. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По его словам, члены Совета Федерации РФ выступили с соответствующей инициативой во время встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным. Цели данного сбора заключаются в обеспечении промышленной безопасности страны и поддержке российских предприятий, подчеркнул глава профильного ведомства.

«Важно учитывать, что промышленный сбор будет распространяться как на производителей промышленной продукции, так и на импортеров», — добавил он.

Как отметил Алиханов, промышленный сбор может стать одним из инструментов поддержки отечественной продукции и ее возможности составлять конкуренцию иностранным аналогам. При этом размер сбора, а также правила и порядок его взимания должны быть прописаны в акте правительства РФ.

«Об остальных подробностях, касающихся этих нововведений, говорить пока преждевременно», — сказал министр.

В мае президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями деловых кругов и заявил, что экономический суверенитет является фундаментом всех других форм суверенитета страны. В то же время глава государства отметил роль бизнеса в укреплении промышленного, технологического и финансового потенциалов РФ.

Ранее Путин рассказал, как связаны защита бизнеса и экономический суверенитет страны.

