В Бурятии менеджера банка обвинили в переводе денег клиентов на свои счета

Жители Бурятии готовят коллективное обращение в правоохранительные органы на бывшего менеджера банка из-за обвинений в переводе денег клиентов на собственные счета. Об этом сообщила «Газета РБ».

«В 2016 году он работал в офисе на «Сагаан-Морине» по улице Гагарина. Есть информация, что менеджер переводил деньги клиентов на свои счета и говорил людям, будто их вклады «сгорели», — сказал один из местных жителей.

Сейчас жители республики просят откликнуться бывших клиентов обвиняемого менеджера.

В мае в Республике Татарстан сотрудницу одного из банков заподозрили в многомиллионной краже. Правоохранительные органы задержали женщину, работавшую на должности главного клиентского менеджера. Согласно полученным сотрудниками силового ведомства данным, сотрудница финансовой организации перечисляла на счета своих знакомых различные суммы со вкладов клиентов.

Ранее в Нижегородской области сотрудница банка украла у клиентки со счета 95 млн рублей.