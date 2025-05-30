На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Сотрудница российского банка переводила деньги со вкладов клиентов знакомым

В Татарстане сотрудница банка переводила деньги клиентов знакомым
close
Depositphotos

В Республике Татарстан сотрудницу одного из банков подозревают в многомиллионной краже. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу республиканского УФСБ России.

Правоохранительные органы задержали женщину, работавшую на должности главного клиентского менеджера. Согласно полученным сотрудниками силового ведомства данным, сотрудница финансовой организации перечисляла на счета своих знакомых различные суммы со вкладов клиентов.

«Хищение денежных средств она производила, нарушая правила эксплуатации автоматизированной системы, являющейся объектом
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», — уточнили в региональном УФСБ.

Ущерб от действий женщины составил около 4 млн рублей. В отношении нее возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Неправомерное воздействие на критическую информационную структуру Российской Федерации» (с использованием служебного положения)» УК РФ. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Нижегородской области сотрудница банка украла у клиентки со счета 95 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами