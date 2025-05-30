Сотрудница российского банка переводила деньги со вкладов клиентов знакомым

В Республике Татарстан сотрудницу одного из банков подозревают в многомиллионной краже. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу республиканского УФСБ России.

Правоохранительные органы задержали женщину, работавшую на должности главного клиентского менеджера. Согласно полученным сотрудниками силового ведомства данным, сотрудница финансовой организации перечисляла на счета своих знакомых различные суммы со вкладов клиентов.

«Хищение денежных средств она производила, нарушая правила эксплуатации автоматизированной системы, являющейся объектом

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», — уточнили в региональном УФСБ.

Ущерб от действий женщины составил около 4 млн рублей. В отношении нее возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Неправомерное воздействие на критическую информационную структуру Российской Федерации» (с использованием служебного положения)» УК РФ. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Нижегородской области сотрудница банка украла у клиентки со счета 95 млн рублей.