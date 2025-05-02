Европа закачала в хранилища рекордный объем газа за три года

Объем закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в апреле стал максимальным за последние три года, составив 7,3 млрд кубометров. При этом отбор газа сократился почти вдвое — до 1,5 млрд кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Закачка выросла на 19% в годовом сравнении. Основными факторами стали теплая погода и рекордный импорт СПГ, снизивший спрос на газ из хранилищ. Отбор снизился на 45% по сравнению с апрелем 2023 года — минимальный показатель за пять лет.

На 30 апреля заполненность ПХГ достигла 39,52%, что на 10,15 п.п. ниже среднего уровня за последние пять лет. Общий объем газа в хранилищах — 43 млрд кубометров. Для заполнения ПХГ на 90% к отопительному сезону требуется 61 млрд кубометров. Нетто-закачка с начала летнего сезона уже составила 6 млрд кубометров.

1 мая ТАСС сообщало, что Россия нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток». С января по апрель текущего года экспорт газа вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,76 млрд кубометров.

При этом отмечается, что в апреле 2025 года экспорт российского газа в Европу по данному газопроводу уменьшился на 11% по сравнению с мартом текущего года и вырос на 2% по сравнению с апрелем 2024 года — до 1,25 млрд кубометров.

Ранее в Европе высказались о возможности восстановления объемов поставок российского газа в ЕС.