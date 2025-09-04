На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын Трампа стал миллиардером

Forbes: 41-летний сын Дональда Трампа Эрик стал миллиардером
Andrew Harnik/AP

Сын президента США Дональда Трампа 41-летний Эрик стал миллиардером благодаря тому, что его пакет акций в компании по майнингу криптовалют American Bitcoin подорожал. Об этом сообщил журнал Forbes.

Эрик Трамп является соучредителем и директором по стратегии в проекте, 3 сентября бумаги которого выросли в цене. Благодаря этому стоимость его доли увеличилась до $950 млн.

2 сентября газета The Wall Street Journal сообщила, что состояние семьи Дональда Трампа выросло на $5 млрд после запуска торгов криптовалютой WLFI от компании World Liberty Financial. Издание указывало, что семья американского президента, имевшая состояние $6,1 млрд, увеличила свое состояние еще на $5 млрд всего за один день.

В мае сообщалось, что Трамп и его соратники заработали $324,5 млн в виде комиссионных от торгов с момента запуска токена Trump.

Ранее Трамп раскритиковал Байдена за борьбу с индустрией криптовалют.

