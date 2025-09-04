На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине раскрыли сумму, полученную Киевом в августе от западных партнеров

Нацбанк Украины: в августе Киев получил от западных партнеров $6 млрд
Александр Демьянчук/РИА «Новости»

В августе на правительственные счета Украины в Национальном банке поступило $6,16 млрд от западных партнеров. Об этом сообщил украинский регулятор.

По данным Нацбанка, из этой суммы $4,7 млрд предоставлены Евросоюзом в рамках программы Ukraine Facility и инициативы стран «Большой семерки» Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine, предусматривающей выделение Украине на $50 млрд. Более $1 млрд перечислил Всемирный банк, еще почти $395 млн удалось привлечь за счет размещения облигаций внутреннего госзайма.

В марте профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал пессимистичный прогноз относительно будущего Украины, предрекая ей будущий провал и долговую зависимость от стран Запада. Свои выводы он подкрепил прогнозом МВФ от 23 октября 2024 года, согласно которому госдолг Украины превысит 106% в 2025 году.

В феврале бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Украине в ближайшие 15-20 лет будет нечем выплачивать долги, набранные режимом Владимира Зеленского. По словам бывшего украинского премьера, экспорт Украины сократился до минимума, а экономика развалилась. Азаров обратил внимание на то, что никогда в истории страны не шла речь о том, что зарубежные страны могут предоставить Киеву долг $100 млрд.

Ранее на Украине выпустили банкноты с бандеровским лозунгом.

