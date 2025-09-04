В проекты на острове Русский инвестируют около 180 млрд рублей

Минвостокразвития: за 5 лет в проекты на острове Русский вложат 180 млрд рублей

В течение ближайших пяти лет в проекты на острове Русский будет инвестировано около 180 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития РФ) Виталий Алтабаев.

Он уточнил, что инвестиции будут капитализированы именно на острове Русский. По словам Алтабаева, это свидетельствует о том, на острове будет «бурлить жизнь».

Замглавы Минвостокразвития отметил, что проекты будут реализовываться в рамках Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), Специального административного района (САР) и Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ).

3 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-25) ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана Игнатьева предложила создать Дальневосточный центр трансфера технологий и продуктов.

ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее сообщалось, что Путин проведет на ВЭФ совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке.

