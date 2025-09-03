Путин: Украина в 2022 году заявила, что будет воевать до отворота головы

Президент России Владимир Путин заявил, что после отвода войск РФ от Киева украинская сторона заявила о намерении воевать до тех пор, пока Россия «не отвернет» ей голову, или наоборот. Об этом сообщается в Telegram-канале кремлевского пула агентства РИА Новости.

По его словам, первоначально Киев не полностью отвергал российские предложения о прекращении конфликта, которые включали уважение к жителям юго-востока и вывод войск. Однако, как заявил президент, после отвода российских сил от украинской столицы, осуществлённого по просьбе стран Западной Европы, позиция Украины резко поменялась.

«И нам сказали, почти дословно, следующее: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам», – сказал российский лидер.

В то же время Путин подчеркнул, что по-прежнему рассчитывает достичь договоренности о приемлемом варианте прекращения конфликта.

В ходе пресс-конференции президент также возложил ответственность за обострение украинского кризиса на западные государства. По его словам, их действия игнорировали законные интересы России в сфере безопасности. Глава государства подчеркнул, что РФ исчерпывала все возможности для мирного урегулирования конфликта с Украиной, однако все российские предложения, по его выражению, «были пущены под откос».

3 сентября завершается четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

