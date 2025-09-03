На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин впервые рассказал, что ответила Украина, когда РФ отвела войска от Киева

Путин: Украина в 2022 году заявила, что будет воевать до отворота головы
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что после отвода войск РФ от Киева украинская сторона заявила о намерении воевать до тех пор, пока Россия «не отвернет» ей голову, или наоборот. Об этом сообщается в Telegram-канале кремлевского пула агентства РИА Новости.

По его словам, первоначально Киев не полностью отвергал российские предложения о прекращении конфликта, которые включали уважение к жителям юго-востока и вывод войск. Однако, как заявил президент, после отвода российских сил от украинской столицы, осуществлённого по просьбе стран Западной Европы, позиция Украины резко поменялась.

«И нам сказали, почти дословно, следующее: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам», – сказал российский лидер.

В то же время Путин подчеркнул, что по-прежнему рассчитывает достичь договоренности о приемлемом варианте прекращения конфликта.

В ходе пресс-конференции президент также возложил ответственность за обострение украинского кризиса на западные государства. По его словам, их действия игнорировали законные интересы России в сфере безопасности. Глава государства подчеркнул, что РФ исчерпывала все возможности для мирного урегулирования конфликта с Украиной, однако все российские предложения, по его выражению, «были пущены под откос».

3 сентября завершается четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Ранее Путин назвал «путем в никуда» проведение встречи с Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами