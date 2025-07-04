Нефтегазовые доходы России упали

Минфин сообщил о падении нефтегазовых доходов России в июне ниже 500 млрд рублей

Нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам июня составили 494,8 млрд руб., что стало минимальным значением с января 2023 года. Об этом сообщается на сайте министерства финансов России.

В ведомстве подчеркнули, что по сравнению с маем доходы сократились почти на 18 млрд рублей. Также сократились поступления средств от продажи газа вместе с газовым конденсатом.

В публикации отмечается, что суммарное отклонение полученных доходов от ожидаемого объема составило 7,05 млрд руб. Минфин ожидает, что до базового уровня не хватит 25,82 млрд руб.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польская нефтеперерабатывающая компания Orlen объявила о прекращении поставок российской нефти в Польшу, Литву и Чехию с 1 июля.

Отказ от российской нефти является частью большого плана Польши сделать Европу менее зависимой от Москвы и укрепить энергетическую безопасность стран континента, добавил Туск.

Также стало известно, что Еврокомиссия предложила к концу 2027 года полностью запретить странам Евросоюза приобретать газ в России. Кроме того, ЕК намерена запретить странам ЕС заключать краткосрочные контракты на поставки газа из РФ с 2026 года, долгосрочные — до конца 2027 года.

Ранее глава «Роснефти» прокомментировал планы ЕС по снижению потолка цен на нефть.