Дефицит российского бюджета превысит 1,7% ВВП

Дефицит российского бюджета в 2025 году может превысить 1,7% ВВП на фоне охлаждения экономики. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок.

«По дефициту, мы уже пересмотрели, чуть побольше он стал – 1,7% ВВП. Возможно, будет чуть побольше», — сказал источник агентства.

По его словам, экономика замедляется темпами быстрее, чем ожидали власти, поэтому, возможно, дефицит превысит 1,7%.

Он добавил, что прогнозируемый рост ВВП по итогу года уменьшился до 1,2%.

По предварительным расчетам Минэкономразвития, за январь–июнь 2025 года ВВП РФ вырос на 1,2% в годовом выражении. Ранее министерство в базовом сценарии прогнозировало рост экономики на 2,5% в 2025 году и на 2,4% в 2026 году. По словам министра финансов Антона Силуанова, несмотря на жесткие условия проведения денежно-кредитной политики, экономика продолжит демонстрировать положительную динамику.

Уточненный прогноз планируется представить в начале сентября.

Ранее в Минфине назвали приоритет федерального бюджета до 2028 года.