На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дефицит российского бюджета превысит 1,7% ВВП

РИА: дефицит бюджета РФ по итогам 2025 года превысит 1,7% ВВП
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

Дефицит российского бюджета в 2025 году может превысить 1,7% ВВП на фоне охлаждения экономики. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок.

«По дефициту, мы уже пересмотрели, чуть побольше он стал – 1,7% ВВП. Возможно, будет чуть побольше», — сказал источник агентства.

По его словам, экономика замедляется темпами быстрее, чем ожидали власти, поэтому, возможно, дефицит превысит 1,7%.

Он добавил, что прогнозируемый рост ВВП по итогу года уменьшился до 1,2%.

По предварительным расчетам Минэкономразвития, за январь–июнь 2025 года ВВП РФ вырос на 1,2% в годовом выражении. Ранее министерство в базовом сценарии прогнозировало рост экономики на 2,5% в 2025 году и на 2,4% в 2026 году. По словам министра финансов Антона Силуанова, несмотря на жесткие условия проведения денежно-кредитной политики, экономика продолжит демонстрировать положительную динамику.

Уточненный прогноз планируется представить в начале сентября.

Ранее в Минфине назвали приоритет федерального бюджета до 2028 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами