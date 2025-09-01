Выросла деловая активность в обрабатывающих отраслях России

Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в августе вырос до 48,7 пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования S&P Global.

Месяцем ранее показатель составлял 47 пунктов. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже — на ее замедление. Таким образом, несмотря на позитивные изменения, российский промышленный сектор все еще остается в зоне спада.

В отчете отмечается, что производители в августе все еще ощущают ухудшение ситуации, вызванное снижением количества заказов на обработку. Однако темпы спада замедлились, что уже указывает на стабилизацию, хотя и без существенного восстановления.

S&P Global — это крупная международная компания, которая занимается предоставлением финансовых и экономических данных, аналитики и информационных услуг. Она является одним из ведущих мировых поставщиков информации для финансовых рынков, бизнеса и правительств.

29 августа кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что зарплаты работников российской промышленности выросли почти вдвое за последние пять лет.

Ранее деловая активность в обрабатывающих отраслях России упала до минимума с 2022 года.