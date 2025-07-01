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Деловая активность в обрабатывающих отраслях России упала до минимума с 2022 года

S&P Global: индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне снизился до 47,5 пункта
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Depositphotos

В июне 2025 года индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России составил 47,5 пункта, что на 2,7 пункта ниже показателя за май 2025 года, который был равен 50,2 пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование S&P Global.

Согласно материалу, в июне произошло очередное сокращение объема заказов, что привело к повторному снижению индекса. При этом S&P Global отмечает, что снижение продаж было значительным и ускорилось с марта текущего года. По мнению компании, это связано с уменьшением покупательной способности и низким спросом со стороны клиентов.

Во втором квартале новые экспортные заказы также снизились.Темпы падения ускорились и стали самыми заметными с ноября 2022 года. Эксперты считают, что слабый курс рубля ухудшил конкурентоспособность на ключевых рынках.

Индекс выше 50 говорит о росте деловой активности, ниже — о ее замедлении.

Во второй половине марта инвестор, директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига инвесторов» Станислав Скуйбеда сообщил, что три ключевых фактора экономического роста России на ближайшее десятилетие — стабильный рубль, квалифицированные кадры, а также партнерство с дружественными странами. При комбинации этих факторов Россия способна стать инвестиционным хабом Евразии к 2035 году.

Ранее банк международных расчетов заявил об угрозах мировому экономическому порядку.

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