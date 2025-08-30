Министр финансов Украины рассказал о реализации ресурсной сделки с США

Работа Украины и США в рамках ресурсной сделки продвигается очень хорошо. Об этом в эфире Bloomberg TV заявил министр экономики страны Алексей Соболев.

«Работа фонда продвигается очень хорошо», — сказал он.

Во время визита в США Соболев вместе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко также провел встречу с руководством биржи Nasdaq. Стороны обсудили размещение на бирже акций украинской компании — телекоммуникационной KyivStar.

До этого американский журнал The National Interest писал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии. По оценке журнала, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно, поскольку уже полгода назад было очевидно, что многие из полезных ресурсов страны будут находиться под контролем России.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Согласно документу, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий в первые десять лет будут направлены на восстановление страны. Управление фондом будет вестись на равной основе.

Ранее в США усомнились в целесообразности ресурсной сделки с Украиной.