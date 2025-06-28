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Российская предпринимательница попала в топ 50 богатейших женщин мира

Глава WB Татьяна Ким заняла 18-е место в топ 50 самых богатых женщин мира
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Wildberries.ru

Татьяна Ким, возглавляющая объединенную компанию Wildberries & Russ, стала единственной россиянкой в рейтинге 50 самых успешных self-made женщин по версии Forbes. С состоянием $4,6 млрд она заняла 18-ю позицию, войдя в число самых молодых участниц списка.

Возглавила рейтинг 80-летняя швейцарка Рафаэла Апонте-Диамант ($38,8 млрд), соосновательница крупнейшей судоходной компании MSC. На второй строчке — американка Дайан Хендрикс ($22,3 млрд), создавшая ведущего поставщика строительных материалов ABC Supply.

Порог входа в рейтинг — $2,1 млрд. 24 участницы представляют Азиатско-Тихоокеанский регион. Совокупное состояние списка — $276 млрд.

Несмотря на рост числа женщин-миллиардеров на 50% с 2017 года, они составляют лишь 3,5% от общего количества self-made миллиардеров, уступая мужчинам по совокупному капиталу в 14 раз.

1 апреля Forbes сообщил, что владелец сетей магазинов косметики и парфюмерии «Лэтуаль» и «Подружка» Татьяна Володина стала пятой женщиной-миллиардером в России. В топ-5 также входят экс-владелица холдинга «Интеко» Елена Батурина, Татьяна Ким, крупнейший акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган и Екатерина Федун, которая получила от отца Леонида Федуна акции нефтяной компании «Лукойл».

Ранее сообщалось, что Wildberries & Russ станет резидентом «Долины Физтеха».

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