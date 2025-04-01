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В рейтинге Forbes изменилось число россиян-миллиардеров

Forbes: в мировом рейтинге появилось 15 новых россиян-миллиардеров
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Россия заняла пятое место по количеству новичков-миллиардеров в рейтинге Forbes, сообщается в новом рейтинге журнала.

Рейтинг пополнили 15 новых миллиардеров из России. Лидером в мире по количеству новичков оказались США, где состояние, по крайней мере, в $1 млрд сколотили новые 103 человека, а на втором месте — Германия (37 человек). Третье и четвертое места достались Китаю и Индии соответственно.

Самым богатым россиянином составители рейтинга назвали владельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова (владеет, по версии журнала, $28,7 млрд. Следом идет владелец контрольного пакета ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов ($28,6 млрд). На третьем месте председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон ($28,4 млрд).

В начале марта Bloomberg написал, что состояние богатейших российских миллиардеров увеличилось на $7,764 млрд с начала года. Самым богатым россиянином остался один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Его состояние выросло на $1,77 млрд, до $29,6 млрд.

Ранее были названы три главных фактора экономического роста России до 2035 года.

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