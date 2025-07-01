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Состояние богатейших россиян выросло почти на $25 млрд с начала года

Bloomberg: капиталы российских миллиардеров выросли на $24,6 млрд
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Shutterstock

Капиталы российских миллиардеров увеличились на $24,6 млрд с января 2024 года. Об этом свидетельствуют данные обновленного Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Согласно индексу, состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина выросло на $3,83 млрд, достигнув $31,7 млрд. Акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов также увеличил капитал – на $3,17 млрд (до $16,4 млрд). При этом председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин стал антилидером — его активы сократились на $1,68 млрд ($24,1 млрд).

Агентство рассчитывает рейтинг на основе биржевых котировок компаний. BBI, публикующий данные о 500 богатейших людях мира с 2012 года, фиксирует динамику состояний на основе рыночной стоимости активов.

В апреле сообщалось, что Россия заняла пятое место по количеству новичков-миллиардеров в рейтинге Forbes. Рейтинг журнала пополнили 15 новых миллиардеров из России. Лидером в мире по количеству новичков оказались США, где состояние, по крайней мере, в $1 млрд сколотили новые 103 человека, а на втором месте — Германия (37 человек). Третье и четвертое места достались Китаю и Индии соответственно.

Ранее российская предпринимательница и основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким попала в топ-50 богатейших женщин мира.

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