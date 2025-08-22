Российско-сербская NIS подала новую заявку на отсрочку санкций США

Российско-сербская компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) подала в Минфин США шестую заявку на отсрочку ограничительных мер. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает РИА Новости.

«NIS подала 21 августа министерству финансов США новый запрос на выдачу особой лицензии, которой откладывается полное применение санкций и дается возможность продолжить оперативную деятельность компании», — говорится в заявлении.

Известно, что 56,14% акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» принадлежат «Газпрому» и «Газпром нефти».

В конце июля США отложили санкции против российско-сербской компании.

В январе Вашингтон потребовал полного вывода российского капитала из NIS. Белграду дали время до 25 февраля и пригрозили санкциями. Тогда президент Сербии Александр Вучич заявил, что выполнение этих требований может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны и создать значительные экономические риски.

Ранее Трамп допустил введение вторичных санкций против России.