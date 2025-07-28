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США отложили санкции против российско-сербской компании

Минфин США отложил санкции против российско-сербской NIS на 30 дней
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Darko Vojinovic/AP

Минфин США в пятый раз отложил санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) на 30 дней. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Отложено введение санкций против NIS на 30 дней», — написала она.

«Нефтяная индустрия Сербии», 56,14% акций которой принадлежат «Газпрому» и «Газпром нефти», 18 июля запросила американский минфин об отсрочке введения санкций.

В прошлый раз США отложили введение санкций против компании 27 июня.

В январе Вашингтон потребовал полного вывода российского капитала из NIS. Белграду дали время до 25 февраля и пригрозили санкциями. Тогда президент Сербии Александр Вучич заявил, что выполнение этих требований может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны и создать значительные экономические риски.

Ранее Трамп допустил введение вторичных санкций против России.

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