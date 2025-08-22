На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Денежная база в России за неделю выросла на 96 млрд рублей

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей
true
true
true
close
Pixabay

Объем денежной базы в узком определении в России выросла на 96 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

На 15 августа объем денежной базы составляет 18740,9 млрд рублей.

Денежная база — это макроэкономический показатель, который отражает всю сумму наличных денег, находящихся в обращении, а также обязательные резервы, которые кредитные организации хранят в центральном банке.

Недавно в ЦБ объяснили, почему напечатать денег для финансирования льготных программ или других целей. Печать денег, не обеспеченных товарами, лишь разгоняет инфляцию.

До этого в Центробанке сообщили, что внешний долг РФ на 1 июля составил $323 млрд, увеличившись с начала года на 11,1% и составил 323,0 млрд долларов США.

В июле сообщалось, что расходы на обслуживание госдолга РФ с 2020 по 2024 год увеличились в три раза при темпе роста расходов бюджета в номинальном выражении за указанный период в 1,8 раза.

Ранее в Центробанке объяснили причину роста спроса на наличные среди россиян.

