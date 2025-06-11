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ЦБ объяснил, почему нельзя напечатать денег для финансирования льготных программ

ЦБ: экономику поглотит инфляция при печатании денег для оплаты льготных программ
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Дополнительная печать денег, например, для оплаты государственных льготных программ лишь разгонит инфляцию. Об этом сообщается в Telegram-канале Центробанка России.

«Это будут пустые, не обеспеченные товарами, деньги. Ведь новых машин или квартир под эти деньги не произведут, сначала будут продавать те, что уже находятся в нераспроданных запасах», — объяснил регулятор.

В ЦБ добавили, что эти лишние деньги «разойдутся» по всей экономике, в результате чего инфляция захлестнет ее. В регуляторе пояснили, что объем выпуска банкнот и монет — эмиссия — всегда точно рассчитывается для того, чтобы обеспечить наличными деньгами часть оборота товаров и услуг.

При этом, как уточняет регулятор, следует различать два процесса — эмиссию и увеличение денежной массы в экономике. Для этого и нужна ключевая ставка, поскольку именно она определяет в моменте стоимость денег в экономике и регулирует спрос на кредиты, резюмировали в Центробанке.

6 июня Банк России впервые за три года понизил ключевую ставку — с 21% до 20%.

Некоторые эксперты назвали его историческим, отметив, что оно однозначно стало позитивным и для участников рынка, и для предпринимателей. Теперь экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают снижения ставок по вкладам и кредитам, а также умеренного ослабления рубля в среднесрочной перспективе.

Ранее Набиуллина намекнула, что россиян ждет улучшение инфляционной ситуации.

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