На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Центробанке сообщили, что внешний долг РФ вырос на 11,1% в I полугодии

ЦБ РФ: внешний долг России на 1 июля составил $323 млрд
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Внешний долг РФ на 1 июля составил $323 млрд, увеличившись с начала года на 11,1%. Об этом сообщили в Центробанке.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2025 года составил 323,0 млрд долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 32,2 млрд долларов США, или на 11,1%», — сказано в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования.

В июле сообщалось, что с 2020 по 2024 год расходы на обслуживание госдолга РФ с 2020 по 2024 год увеличились в три раза при темпе роста расходов бюджета в номинальном выражении за указанный период в 1,8 раза. Это связали со значительными объемами привлечения внутренних заимствований, а также с ростом процентных ставок.

Ранее в ООН назвали страны с самым большим госдолгом на одного жителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами