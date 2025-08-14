В Центробанке сообщили, что внешний долг РФ вырос на 11,1% в I полугодии

Внешний долг РФ на 1 июля составил $323 млрд, увеличившись с начала года на 11,1%. Об этом сообщили в Центробанке.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2025 года составил 323,0 млрд долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 32,2 млрд долларов США, или на 11,1%», — сказано в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования.

В июле сообщалось, что с 2020 по 2024 год расходы на обслуживание госдолга РФ с 2020 по 2024 год увеличились в три раза при темпе роста расходов бюджета в номинальном выражении за указанный период в 1,8 раза. Это связали со значительными объемами привлечения внутренних заимствований, а также с ростом процентных ставок.

