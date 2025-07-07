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В России резко выросли расходы на обслуживание госдолга

Счетная палата: расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга выросли втрое
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

С 2020 по 2024 год суммарные расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга увеличились втрое. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет Счетной палаты (СП).

«Расходы на обслуживание госдолга РФ с 2020 по 2024 год увеличились в три раза при темпе роста расходов бюджета в номинальном выражении за указанный период в 1,8 раза», — говорится в сообщении.

Рост расходов на обслуживание госдолга связывают со значительными объемами привлечения внутренних заимствований, а также с ростом процентных ставок.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал государственный долг РФ одним из самых низких в мире. Он также заявил, что госдолг страны не растет.

Согласно проекту федерального бюджета, на 1 января 2026 года внутренний госдолг России должен быть не более 29,39 трлн рублей, а внешний — $61,1 млрд.

Ранее сообщалось, что госдолг России в 2024 году вырос на 14,5% ВВП.

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