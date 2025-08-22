Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционного списка несколько компаний, связанных с Белоруссией. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Послабления коснулись зарегистрированных на Кипре строительных компаний Dana Holdings Limited, Dana Holdings и «Дана Холдингз», дочерняя компания последней, в частности, строит жилой комплекс «Минск Мир» в белорусской столице.

Рестрикции в отношении Dana Holdings Limited, Dana Holdings и «Дана Холдингз» были введены в 2020 году. В результате чего зарубежные счета этих компаний были заблокированы, а европейским и американским бизнесменам запретили с ними сотрудничать.

Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко назвал санкции стран Запада против Белоруссии и Ирана экономическим терроризмом. Он отметил, что в настоящее время Минск и Тегеран успешно работают вместе в рамках ШОС, БРИКС и других структур, поощряющих международное сотрудничество.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к любым переговорам с Западом.