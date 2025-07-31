Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к любым переговорам с Западом

Лукашенко: Белоруссия открыта к диалогу с Западом, в том числе по миграции

Белорусская сторона открыта к любым переговорам с Западом, в том числе по миграционной политике. Об этом на встрече с руководителями белорусских дипмиссий заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, республика несколько лет назад фактически «защищала страны Евросоюза от набегов мигрантов».

«Они (Евросоюз — прим. ред.) ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал: с петлей на шее я вас защищать больше не буду», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что в этот же период страны ЕС разорвали отношения с белорусской стороной в вопросе миграционной политики.

Во время этого же выступления он поручил правительству республики «удержать экономику» в трудные времена, когда требуется «военная мобилизация». На фоне этого политик призвал сделать все возможное, чтобы экономика была стабильна.

Он отметил, что Белоруссия и Российская Федерация вместе прошли проверку на прочность и выдержали испытание, отношения двух стран сейчас на очень высоком подъеме.

Ранее Лукашенко рассказал о сплотивших Белоруссию и Россию испытаниях.