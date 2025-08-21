На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России объяснили, почему IKEA не вернется на рынок в ближайшее время

РИА Новости: IKEA не вернется на российский рынок в ближайшие три года
true
true
true
close
Global Look Press

Шведский бренд IKEA не вернется в Россию в ближайшие три года. Об этом сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с РИА Новости.

«‎По поводу возвращения на российский рынок шведы были максимально негативно настроены, они бросали магазины с товаром, ремонтом, поэтому я не верю в возвращение IKEA в горизонте трех лет», — сказал Шакиров.

По его словам, что держать бывшие площади IKEA на случай возвращения никто не собирается.

В июле управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский говорил, что IKEA может вернуться в Россию, но уже с новой концепцией и без возобновления работы на базе торговых центров «Мега». По его словам, компания всегда будет работать там, где ее устраивают условия хотя бы по минимальному набору критериев.

Весной этого года сообщалось, что IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак. Компания подала четыре заявки еще в 2023-м, но только в этом году Роспатент одобрил две из них. Однако, по словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, вряд ли это случится в ближайшие годы. Что может помешать бренду вернуться в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, возвращения каких брендов ждут россияне в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами