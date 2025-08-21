В России объяснили, почему IKEA не вернется на рынок в ближайшее время

РИА Новости: IKEA не вернется на российский рынок в ближайшие три года

Шведский бренд IKEA не вернется в Россию в ближайшие три года. Об этом сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с РИА Новости.

«‎По поводу возвращения на российский рынок шведы были максимально негативно настроены, они бросали магазины с товаром, ремонтом, поэтому я не верю в возвращение IKEA в горизонте трех лет», — сказал Шакиров.

По его словам, что держать бывшие площади IKEA на случай возвращения никто не собирается.

В июле управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский говорил, что IKEA может вернуться в Россию, но уже с новой концепцией и без возобновления работы на базе торговых центров «Мега». По его словам, компания всегда будет работать там, где ее устраивают условия хотя бы по минимальному набору критериев.

Весной этого года сообщалось, что IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак. Компания подала четыре заявки еще в 2023-м, но только в этом году Роспатент одобрил две из них. Однако, по словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, вряд ли это случится в ближайшие годы. Что может помешать бренду вернуться в Россию — в материале «Газеты.Ru».

