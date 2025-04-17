IKEA возвращается? Компания зарегистрировала новый товарный знак в России

IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак. Компания подала четыре заявки еще в 2023-м, но только в этом году Роспатент одобрил две из них. Ранее ТАСС сообщал, что возвращения IKEA в страну ждут 90% россиян. Однако, по словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, вряд ли оно случится в ближайшие годы. Что может помешать бренду вернуться в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Шведская компания IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Информацию о регистрации можно найти в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности. В документе говорится, что компания зарегистрировала товарный знак 17 апреля, а датой истечения срока действия исключительного права значится 28 июля 2033 года.

По данным системы Роспатента, летом 2023-го IKEA Systems B.V (Нидерланды) подала четыре заявки в российское ведомство на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, а также двух вариантов изображения.

Товарный знак IKEA по одной из заявок Роспатент зарегистрировал с датой истечения срока действия исключительного права 1 августа 2033 года. Еще одна заявка находилась на стадии рассмотрения.

Россияне ждут возвращения

Шведская компания официально прекратила свою деятельность в России в 2022 году. После финальной распродажи, которая завершилась 15 августа, IKEA начала сворачивать свой российский бизнес. К осени 2023 года компания продала российские фабрики, торговые центры «Мега» и товарные остатки.

«Несмотря на то, что IKEA ушла достаточно давно и на рынке появились альтернативы, полноценно заменить большой формат IKEA пока не удалось, а запрос на мебель этого бренда остается», — говорил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин в беседе с «Лентой.ру» в феврале 2025-го.

Тогда же ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса онлайн-опросов Anketolog.ru сообщил, что возвращения бренда ждут 90% россиян. В марте уже в опросе финансовой онлайн-платформы Webbankir граждане России также заявили, что больше всего хотят, чтобы в стране снова открылись именно магазины IKEA.

Есть ли перспективы?

По данным РБК, российские власти сейчас активно прорабатывают условия, при соблюдении которых иностранные компании смогут вернуться на рынок РФ. «Ведомости» также писали, что Российский союз промышленников и предпринимателей создал рабочую группу, где, помимо компаний из России, также состоят и объединения иностранного бизнеса, такие как Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса. Вместе они готовят предложения по условиям возобновления деятельности иностранных инвесторов.

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Если IKEA все-таки захочет вернуться, то, как отметил Люлин, процесс этот будет достаточно дорогим. При этом, по его словам, ждать возвращения шведской компании в ближайшие годы точно не стоит — ориентированных на большие пространства свободных площадей в России попросту не осталось. Поэтому бренду придется выстраивать бизнес заново.

«И даже если санкции снимут прямо завтра и он (процесс возвращения. — «Газета.Ru») запустится в полную силу, все надлежащие процедуры займут не меньше года. Поэтому, на мой взгляд, возвращение кого-либо из ушедших до 2026 года практически исключено», — заключил Люлин.